Pfizer’dan, Hindistan’da Covid-19 aşısı için acil kullanım onay başvurusu

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, dünyada en fazla ‘corona’ vakası tespit edilen ikinci ülke olan Hindistan’da Covid-19 aşısının kullanımı için onay başvurusu yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Hint medyasında yerel yetkililere dayandırılan haberlere göre, Pfizer, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü’ne (DCGI) önceki gün yaptığı başvuruda, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 ‘BNT162b2’ aşı adayının satılması ve dağıtılması için ülkeye sevkine onay verilmesi talebinde bulundu.

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Halihazırda beş aşının ileri aşama klinik denemelerinin sürdüğü Hindistan’da böylelikle, ilk kez bir ilaç şirketi Covid-19 aşısının acil kullanımı için onay başvurusu yapmış oldu.

Ülkede, Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech’in Covid-19 karşı geliştirdiği yerli aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri 27 Kasım’da başlamıştı.

Britanya, BioNTech’in Pfizer ile geliştirdiği aşının yaygın kullanımına çarşamba günü onay vermişti.

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Hindistan’da 9 milyon 644 bin 529 kişide tespit edilen Covid-19 nedeniyle, 140 bin 216 kişi öldü.