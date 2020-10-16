Pfizer ve BioNTech’in aşısı için kasım sonunda acil durum onayına başvurulacak

ABD’li Pfizer, Alman BioNTech işbirliğiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı için kasım ayının üçüncü haftasında acil durum onayına başvuracağını duyurdu.

Fotoğraf: BioNTech

Şirket o tarihe kadar devam eden deneylerden güvenlik ve etkinlik konusunda olumlu sonuçlar almayı planlıyor.

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Pfizer’in yöneticisi Albert Bourla dünya çapında yaklaşık 38 bin kişide test edilen aşının gelişim süreci hakkında net bilgiler vermek istediklerini açıkladı.

Şirket acil durum kullanım onayı alırsa, bazı soru işaretlerine neden olan Çin ve Rusya aşılarının dışında onay alan ilk aşı olacak.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi herhangi bir aşının acil kullanım onayı için en az iki aylık güvenlik verisi olması gerektiğini belirtiyor.

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Bourla bu ay sonunda aşının etkili olup olmadığına dair sonuca varabileceklerini ancak bu tarihin verilerin toplanmasına bağlı olarak öne çekilebileceğini ya da ertelenebileceğini belirtti. Ayrıca sonuçlarla ilgili olumlu veya olumsuz bütün analizlerin yayınlanacağının altını çizdi.

İki şirket bu yıl içinde 100 milyon, önümüzdeki yıl ise 1.3 milyar doz aşı üretebileceklerini belirtiyor. ABD Pfizer’le 600 milyon dozluk aşı için anlaşma yaptı. Avrupa Birliği ise 200 milyon doz aşı için görüşmeleri sürdürüyor. Japonya ve Birleşik Krallık iki şirketle aşı anlaşması yapan ülkeler arasında.