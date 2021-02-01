Pfizer ve BioNTech, AB’ye ekstra 75 milyon doz Covid-19 aşısı verecek

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, “Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim” dedi.