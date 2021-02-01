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Yaramazlara biraz batar!

Pfizer ve BioNTech, AB’ye ekstra 75 milyon doz Covid-19 aşısı verecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği’ne (AB) ekstra 75 milyon doz COovid-19 aşısı vereceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Von der Leyen Twitter’da yaptığı açıklamada, “BioNTech/Pfizer, yılın ikinci çeyreğinde ek 75 milyon ilave doz, 2021’de toplamda 600 milyon doza kadar aşının tedarikini sağlayacak” dedi.

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AB üyesi ülkeler aşı dağıtımı konusunda İsrail, Britanya ve ABD’nin oldukça gerisinde kaldı. Batı’nın en büyük ilaç üreticilerinin üretim sorunları nedeniyle AB’ye aşı teslimatlarını yavaşlatmasıyla, AB Covid-19 aşısı tedarikinde zorlanıyor.

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