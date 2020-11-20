Pfizer ile BioNTech’in Covid-19 aşısı Sakarya’da 40 gönüllüye uygulandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Pfizer’in Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının Sakarya’da 40 gönüllüye uygulandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

SAÜ’nün internet sitesindeki açıklamada, aşının Sakarya’da birçoğu profesör olan sağlık çalışanlarına ve diğer gönüllülere uygulandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Aşı, 40 gönüllü üzerinde uygulandı. Pfizer-BioNTech firmasına ait aşıda tatmin edici sonuçlara ulaşıldı. Aşı uygulanan gönüllüler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon servisi bünyesindeki Erişkin Aşı Polikliniği tarafından takip edilmektedir. Bunun yanında aşı ülkemizde de birçok klinik araştırma durumuna kadar geldi. Yakın gelecekte insanlara uygulanacaktır.”

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Aynı aşının denemelerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde de başlanmıştı.