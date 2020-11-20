Pfizer, Covid-19 aşısını ABD’li yetkililerin onayına sundu

Pfizer ve ortağı BioNTech, Covid-19 aşısı için, ABD’de acil durum yetkilendirmesine başvuracak.
ABD’de, aşının kullanıma sunulmasının güvenli olup olmadığına karar vermek Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayına bağlı.
FDA’nın verileri incelemesinin ne kadar süreceği belli değil, ancak ABD hükümetinin, aralık ayının ilk yarısında aşıyı onaylaması bekleniyor.
İki şirket, FDA yetkisi önümüzdeki ayın ilk yarısında gelirse ‘aşının saatler içinde dağıtmaya hazır olacağını’ söyledi.
Son gelişmelere göre, Pfizer, BioNTech işbirliğiyle geliştirdiği ‘corona’ aşısı denemesinin geç aşama nihai sonuçlarının yüzde 95 oranında etkili olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.
ABD’nin yanı sıra, Avrupa Birliği (AB), denemelerde güçlü sonuçlar gösteren aşıdan 300 milyon doz satın almaya karar vermişti.