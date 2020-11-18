Pfizer-BioNTech aşısından yeni sonuç: Yüzde 95 koruyor, 65 yaş üstünde de etkili

Pfizer, BioNTech işbirliğiyle geliştirdiği ‘corona‘ aşısı denemesinin geç aşama nihai sonuçlarının yüzde 95 oranında etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.
Şirket yönetimi, ABD’de acil durum onayı için gereken iki aylık güvenlik verilerine sahip olduğunu ve önümüzdeki günlerde başvurunun yapılacağını açıkladı.
Ayrıca farklı yaş grupları ve etnisitelerde de aşının etkinliğinin tutarlı olduğu, risk grubundaki 65 yaş üstünde koruyuculuğun yüzde 94’ün üzerinde olduğu açıklandı.
10 gün önce yapılan açıklamada ön sonuçların yüzde 90’ın üzerinde koruma sağladığı duyurulmuştu.
43 binin üzerinde gönüllünün katıldığı aşı denemelerinde 170 pozitif vaka görüldü. Bu vakaların 162’si plasebo uygulananlarda sekizi ise gerçek aşı yapılanlarda çıktı.
Aşının iyi tolere edildiği, çoğu yan etkinin hafif ve orta düzeyde olduğu ve hızlı şekilde geçtiği ifade edildi.