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Yaramazlara biraz batar!

Pfizer-BioNTech aşısı donmuş halde, kuru buzla dağıtılacak

ABD’li ilaç firması Pfizer, Alman BioNTech’le geliştirdiği, eksi 70 derecede taşınması ve saklanması gereken aşının donmuş olarak küçük şişelerde ve kuru buzla nakledileceğini açıkladı. Eksi 70 derecede saklanması gerekliliği aşının yaygın olarak kullanılmasının önünde engel olarak görülüyordu.

Fotoğraf: DHA

Pfizer, aşının dağıtımı için ABD hükümeti ve eyalet yetkilileriyle çalıştıklarını, bu ülke ve Avrupa’da birden fazla tesiste aşı üretebilecek kapasiteleri olduğunu açıkladı.

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Şirket yönetimi üretilen ilk dozları öncelikli olarak anlaşma yaptıkları devletlerin tercih ettiği kanala ve belirlenmiş aşı merkezlerine dondurulmuş olarak göndereceklerini ifade etti.

Michigan ve Wisconsin’den gönderilecek

Etkili aşı nakliyesi, depolama ve sürekli ısı izleme için ayrıntılı lojistik planlama ve mekanizmalar geliştirdiğini belirten şirket yöneticileri, aşının, kullanım noktalarına ABD eyaletleri Michigan ve Wisconsin’den gönderileceğini duyurdu.

Açıklamada, “Bir veya iki gün içinde herhangi bir noktaya ürün ulaştırabilmeyi umduğumuz ABD’deki karayolu ve hava ulaşım araçlarını kullanacağız” dendi.

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10 günde ulaşacak

Aşının kuru buz kullanılarak özel tasarlanmış sıcaklık kontrollü termal nakliyecilerle (thermal shippers) 10 gün içinde istenilen noktaya taşınabileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre aşıyı alan ülkelerin depolamak için üç seçeneği var:

  • Raf ömrünü altı aya kadar uzatabilen ultra düşük sıcaklıklı dondurucular aşıyı saklamak için ideal.
  • Bir diğer seçenek ise hastanelerde yaygın olarak bulunan soğutma üniteleri. Aşı, 2 ila 8 derece sıcaklıktaki buzdolabında beş gün saklanabilecek.
  • Depolanma seçeneklerinden üçüncüsü ise, Pfizer termal nakliyecilerindeki kuru buzun yenilenmesi. Aşıların bulunduğu termal nakliyeciler, 15 güne kadar depolama için kuru buzla yeniden doldurularak geçici depolama birimleri olarak kullanılacak.

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