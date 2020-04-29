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Yaramazlara biraz batar!

Pfizer: Acil kullanım için ‘corona’ aşısı sonbaharda hazır olabilir

ABD’li ilaç devi Pfizer potansiyel ‘corona‘ aşısı için önümüzdeki hafta deneylere başlayacaklarını, aşının acil durum kullanımı için sonbaharda hazır olabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: BioNtech

Pfizer aşı için Türk profesör Uğur Şahin’in kurucusu ve CEO’su olduğu Alman BioNtech firmasıyla ortak çalışıyor.

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Almanya aşıyı insanlar üzerinde 23 Nisan’da denemeye başlamıştı. 18-55 yaş arası 200 sağlıklı gönüllü üzerinde denenen aşıyla ilgili henüz herhangi bir sonuç paylaşılmadı.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse ilk sonuçların bir ay içinde açıklamayı hedefleyen Pfizer’in tahminlerine göre yıl sonunda milyonlarca doz aşı üretilebilir.

Şirket potansiyel aşı geliştirme ve üretme için 650 milyon dolarlık (yaklaşık 4.5 milyar lira) yatırım yaptı.

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