Pfizer, Covid-19 aşısı için ‘dağıtım denemesi’ başlattı

Dünyanın önde ilaç şirketlerinden Pfitzer, aşırı soğuk depolama gerekliliklerinden kaynaklanan dağıtım zorluklarını çözmek için, Covid-19 aşısı için dört ABD eyaletinde ‘pilot bir dağıtım programı’ başlattı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li ilaç üreticisi, program için Rhode Island, Texas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerini büyüklük farklılıkları, nüfus çeşitliliği ve aşılama altyapısının yanı sıra, çeşitli kentsel ve kırsal bölgelerdeki kişilere ulaşma ihtiyacı nedeniyle seçtiğini söyledi.

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Pfizer açıklamasında şunları dedi: “Bu pilot programa dahil edilen dört eyalet, aşı dozlarını diğer eyaletlerden önce almayacak veya farklı bir muamele görmeyecek.

Bu aşı uygulama denemesinden elde edilen sonuçların, Covid-19 aşısı programlarını uygulamaya hazırlayan diğer ABD eyaletleri ve uluslararası hükümetler için de bir model görevi göreceğini umuyoruz.”

Pfizer yaklaşık bir hafta önce, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği ve yüzde 90’ın üzerinde bir etkinliğe sahip olduğunu gösteren aşısının ilk verilerini yayınlamıştı.

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Pfizer-BioNTech aşısının, iki ila sekiz Santigrat derece olan aşı saklama standardının önemli ölçüde altında, eksi 70 Santigrat derece sıcaklıkta nakledilmesi ve saklanması gerekiyor.