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Yaramazlara biraz batar!

PFDK’dan Naki kararı: ‘Sürekli hak mahrumiyeti’ ve 273 bin lira

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedsporlu Deniz Naki’ye ‘ayrımcılık ve ideolojik propaganda’ nedeniyle üç yıl altı ay futboldan men cezası ve 273 bin lira para cezası verdi.

Bir süredir Almanya’da bulunan Deniz Naki, 7 Ocak’ta aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğramıştı. Aracına kurşun isabet eden futbolcu saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

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Naki, saldırı sonrası kulübüyle sözleşmesini bitireceğini belirterek ülkeye dönmeyeceğini söylemişti. Naki ayrıca Köln’de düzenlenen Afrin yürüyüşüne de çağrı yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Naki’yi PFDK’ya sevk etmişti.

PFDK, Naki’ye ‘ayrımcılık ve ideolojik propaganda’ nedeniyle üç yıl altı ay futboldan men cezası ve 273 bin lira para cezası verdi.

Kurallara göre, üç yılı aşan ceza ‘sürekli hak mahrumiyeti’ kapsamına giriyor.

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