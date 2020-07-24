PFDK’dan Beşiktaş ve Galatasaray’ın da bulunduğu dokuz kulübe ihtar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’den dokuz kulübe futbol menajerleriyle çalışma talimatına aykırı eylemleri gerekçesiyle ihtar cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre TFF’den yapılan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor’a futbola ihtar cezası verildiği açıklandı.

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Ayrıca gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 1. Lig’den Ekol Hastanesi Balıkesirspor’a da aynı gerekçeyle ihtar cezası uygulandığı belirtildi.