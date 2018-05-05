PFDK kararı: Kupa maçına çıkmayan Beşiktaş hükmen mağlup

Tatil edilen Türkiye Kupası’nın devam maçına çıkmayan Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy’de oynanan yarı final rövanş maçı, tribün olayları nedeniyle tatil edilmişti.
Yeniden oynanacağı duyurulan maça Beşiktaş çıkmayacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlı ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle 15 dakika sonra derbi iptal edilmişti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş’ı hükmen mağlup saydı.
Ayrıca siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon kupadan da men edilmesine karar verildi.
Bu sonuca göre Fenerbahçe, Diyarbakır’daki tarafsız sahada 10 Mayıs’ta Aksihar Belediyespor’la final oynayacak.