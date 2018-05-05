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PFDK kararı: Kupa maçına çıkmayan Beşiktaş hükmen mağlup

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Tatil edilen Türkiye Kupası’nın devam maçına çıkmayan Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy’de oynanan yarı final rövanş maçı, tribün olayları nedeniyle tatil edilmişti.

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Yeniden oynanacağı duyurulan maça Beşiktaş çıkmayacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlı ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle 15 dakika sonra derbi iptal edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş’ı hükmen mağlup saydı.

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Ayrıca siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon kupadan da men edilmesine karar verildi.

Bu sonuca göre Fenerbahçe, Diyarbakır’daki tarafsız sahada 10 Mayıs’ta Aksihar Belediyespor’la final oynayacak.

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