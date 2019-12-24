Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı

Kayseri’deki jandarma operasyonunda peynir bidonunda uyuşturucu bulundu.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı’dan Kayseri’ye uyuşturucu sevkiyatı bilgisine ulaşmasının ardından harekete geçti.
Kayseri-Malatya karayolunda daha önceden belirlenen otomobil durduruldu. Otomobilde, peynir bidonlarına gizlenmiş 490 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Otomobilde bulunan T.A., R.T., M.K. ve E.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.