Peygamber olduğunu, ölüyü diriltebileceğini iddia etti: Yapamayınca gözaltına alındı

Etiyopya’da peygamber olduğu iddia eden bir sağlık çalışanı, kısa süre önce ölmüş birini diriltebileceğini söyledi. Ancak ölü dirilmeyince ‘sahte’ peygamber, önce teklifi kabul eden aile tarafından dövüldükten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Etiyopya’nın Celile kasabasında yaşayan Getayawkal Ayele adlı bir sağlık çalışanı, kısa süre önce Belay Biftu’nun ailesine giderek peygamber olduğunu ve ölüleri diriltebileceğini iddia etti.

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Aileyi ikna etmek için de Yuhanna İncili’nde geçen, İsa’nın Aziz Lazar’ı ölümünden dört gün sonra mucizevi bir şekilde diriltmesinin öyküsünü anlattı ve aynısını yapabileceğini söyledi.

Aile, kısa süre önce hayatını kaybeden Biftu’nun mezarının çıkarılmasını kabul etti.

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Görüntüleri kaydedilen ‘ölü diriltme’ seansında peygamber olduğunu iddia eden Ayele, cesedin üzerine oturarak, defalarca “Belay, uyan!” diye bağırdı. Bu esnada bazı aile fertleri baygınlık geçirdi.

Seans sonunda Biftu dirilmeyince, aile üyeleri Ayele’yi dövmeye başladı. Aile tarafından linç edilen Ayele’yi polis kurtardı. Ancak Ayele, ölülerin rahatsız edilmesini suç sayan Etiyopya yasalarına muhalefetten gözaltına alındı.