Pew araştırması: İslam hızla yayılıyor, 50 yıl içinde en büyük din olabilir

ABD’li araştırma şirketi Pew, İslam dininin 2070 yılına kadar dünyanın en büyük dini olabileceğini açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Pew’in araştırması İslam’ın en hızlı büyüyen din olduğunu ortaya koydu. Halihazırda dünya üzerinde 1,6 milyar Müslüman; 2,17 milyar da Hıristiyan yaşıyor.

Pew’in gerçekleştirdiği nüfus tahmin modellemelerine göre 2050’ye gelindiğinde dünyada 2,97 milyar Hıristiyan, 2,76 milyar da Müslüman olacak. 2070 yılındaysa iki dinin mensuplarının eşitlenmesi ve İslam’ın öne geçmesi bekleniyor.

Müslümanların diğer dinlerin mensuplarına oranla daha fazla çocuğa sahip olması büyümenin en büyük nedenlerinden biri olarak gösterildi. Müslüman kadınlar için doğurganlık oranı 3.1 iken, diğer tüm dinler bir arada düşünüldüğünde, bu oran 2.3.