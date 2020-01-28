Petrol üretim kısıntısını hazirana kadar uzatmayı değerlendiren OPEC ‘corona’ nedeniyle teyakkuzda

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol üretiminde mart ayına kadar devam etmesi öngörülen kesintilerin hazirana kadar uzatılmasını, Çin’deki ‘corona‘ virüsü salgını nedeniyle talebin önemli ölçüde azalması halinde üretimin daha da azaltılmasını değerlendiriyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

OPEC üyesi ve üye olmayan petrol üreticileri, fiyatların yükselmesini sağlamak için mart ayına kadar geçerli üretim kesintisi uyguluyor. Bu kapsamda ülkelerin petrol üretimi günde 1.7 milyon varil düşürüldü.

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Ancak dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’de başlayan ve 100’den fazla kişinin ölümüne yol açan virüs salgını bu ülkede ekonomik büyümenin ve dolayısıyla petrol talebinin azalacağı endişelerini ortaya çıkardı. Petrol fiyatlarında son birkaç gündeki keskin düşüş OPEC yetkililerini teyakkuza geçirdi.

Yatırımcılar sadece petrol değil, diğer riskli varlıkları elden çıkarırken, gösterge Brent petrolün varil fiyatı dün üç ayın en düşük seviyesi olan 58.5 dolara kadar geriledikten sonra bugün de 60 doların altında kaldı.

Reuters’a bilgi veren üç OPEC kaynağına göre OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki düşüşe nasıl karşılık verecekleri konusunda görüş alışverişine hız verdi.

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Bir OPEC kaynağı, “Üretim kısıntısının süresinin uzatılması ve kısıntı miktarının artırılması olasılığı yüksek” derken salgının petrol talebine olan etkisinin gelecek haftaya kadar netleşeceğini belirtti.

Diğer bir kaynak ise, “Hazirana kadar… süre uzatımı ihtimali son derece yüksek” dedi. Aynı kaynak üretim kısıntısının yıl sonuna kadar uzatılması veya gerek görülürse kısıntı miktarı artırılmasının seçenekler arasında olduğunu belirtti.