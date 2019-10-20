Petrol sızıntısı Aliağa sahilini kirletti

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Avcı Ramadan Parkı sahil şeridini petrol atıklar kirletti. Bölgede yer alan bir tesisten sızdığı iddia edilen atıklar sebebiyle balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

İzmir İl Çevre ve Şehircilik ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Aliağa Belediyesi, sahildeki yoğun kirlilik ve denizin yüzeyinde görülen atık madde için temizlik çalışması başlattı.

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Deniz yüzeyinde görülen atık maddenin diğer bölgelere sızmaması için bölge bariyerlerle çevrelendi ve çeşitli önlemler alındı.

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Engin Atari, konuyla ilgili şunları söyledi: “Deniz kirliliğini gördük, yetkililere haber verdik. Deniz yüzeyine bariyer çekildi. Şu anda limanın içerisine atık girmesi önlendi. Temizlik aşamasına geçildi. Teknelerin giriş ve çıkışı sabaha kadar kapatıldı. Bundan sonrasını bekliyoruz.”