Petrol şirketi Shell’in Nijerya’daki iki çalışanı kaçırıldı

Petrol şirketi Shell’in iki üst düzey çalışanı Nijerya’da silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Kimliği ve hangi ülkenin vatandaşı oldukları açıklanmayan ikilinin polis korumaları öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre Bayelsa eyaletine yaptıkları bir iş seyahatinden dönen şirket çalışanlarının aracı Rivers eyaletinde, yolda durduruldu. Aracı durduran silahlı saldırganlar bir şoför koltuğunda olan korumaları öldürüp şirket çalışanlarını kaçırdı.

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Polis, ikiliyi ve saldırganları bulmak için geniş kapsamlı arama başlatıldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada ise “Üzülerek iki şirket çalışanımızın kaçırıldığını ve Nijerya hükümeti tarafından onlara verilen korumaların öldürüldüğünü duyuruyoruz” dendi.

Nijerya’da fidye için adam kaçırma sık rastlanan bir durum. Genellikle yabancılar ve üst düzey gelir grubundan isimler hedef seçiliyor.

Geçen yıl iki ABD’li iki Kanadalı kaçırılmış ve korumaları öldürülmüştü. Kaçırılan dört kişi operasyonla kurtarılmıştı.