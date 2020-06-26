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Yaramazlara biraz batar!

Petrol şirketi: Rus paralı askerler Libya’da Şarara sahasına girip üretimin başlamasını engelledi

Türkiye’nin desteklediği Libya Ulusal Mutabak Hükümeti’ne (UMH) bağlı olan Libya Ulusal Petrol Şirketi (UPŞ), Rus ve diğer yabancı paralı askerlerin petrol üretiminin tekrar başlamasını engellemek için Şarara sahasına girdiklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Libya’nın ana petrol sahalarının çoğu ülkenin doğusuna hakim Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) kontrolünde bulunuyor. Birleşmiş Milletler’e göre Rus paralı askerleri LUO saflarında savaşıyor.

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UPŞ cephe hattının uzaklaşmasıyla birlikte bu ay Şarara’da üretimi yeniden başlatmaya çalışıyordu.

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