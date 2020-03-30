Petrol fiyatları 2002 yılından bu yana en düşük seviyede

Dünya genelinde en yaygın kullanılan brent türü ham petrolün varil fiyatı, 23 dolar ile Kasım 2002’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün saat 11:25’te 23.32 dolara kadar düştü. Aynı dakikalarda, ABD’nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili de 18.60 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatlarındaki sert düşüşte dünya genelinde hızla yayılan yeni tip corona virüsü salgınının küresel petrol talebini azaltması ve ekonomik büyümeyi zayıflatması etkili oldu.

Ayrıca, doların bugün diğer para birimleri karşısındaki yükselişi de talebi olumsuz etkilerken, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Dün gece Uluslararası Finans Enstitüsü, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki petrol ihracatçılarının, petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle 2020’de 192 milyar dolarlık ham petrol gelirini kaybedeceğini açıklamış ve bunun bölge için 30 yıl içindeki ilk resesyon (daralma) olacağını bildirmişti.