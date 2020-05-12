Petrol devi Aramco’nun karı çakıldı: Suudi Arabistan kemer sıkmaya başladı

Suudi Arabistan’ın devlet kontrolündeki petrol devi Aramco corona virüsünün talebi düşürmesi ve ham petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle ilk çeyrekte net karının yüzde 25 düştüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya öncülüğündeki petrol üreticileri (OPEC+) fiyatların artmasına ve arz fazlasının azalmasına yardımcı olmak için mayıs ayından itibaren üretimde günde 9.7 milyon varil kesinti yapılmasını kabul etmiş, ancak bu kesintiler başlamadan önce Brent ham petrol fiyatları ilk çeyrekte yüzde 65 düşmüştü.

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Aramco’nun net karı, birinci çeyrekte zekat ve vergi sonrası 62.48 milyar riyale (16.64 milyar dolara) indi. Aramco geçen yılın birinci çeyreğinde 83.29 milyar riyal net kar açıklamıştı.

Mısır yatırım bankası EFG-Hermes, Suudi Arabistan’ın El Rajhi Capital ve Dubai merkezli Arqaam Capital’in ortalama tahminlerine göre analistler Aramco’nun 17.8 milyar dolar kar açıklamasını bekliyorlardı.

Aramco, sonuçlarının ham petrol fiyatlarındaki düşüşün yanısıra rafinaj ve kimyasal marjlarındaki düşüş ile stoktaki yeniden ölçüm kayıplarını yansıttığını açıkladı.

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Aramco CEO’su Amin Nasser, “2020’nin geri kalanına bakacak olursak, Covid-19 salgınının küresel enerji talebi ve petrol fiyatları üzerindeki etkisinin kazançlarımızı baskılamasını bekliyoruz” dedi.

Kemer sıkma politikaları

Suudi Arabistan, pandemiden ve düşük petrol fiyatlarından zarar gören ekonomisini desteklemek için kamu çalışanlarına geçim ödeneği vermeyi durdurma ve katma değer vergisini üç katına çıkarma kararı aldı.

Suudi Maliye Bakanı Muhammed el Jadaan, “Bu tedbirler acı verici ancak benzeri görülmemiş corona virüsü krizini mümkün olan en az hasarla atlatabilmek ve orta ile uzun vadede mali ve ekonomik istikrarı sağlamak için gerekli” diye konuştu.

Yeni ‘kemer sıkma‘ tedbirleri ülkenin ilk çeyrekte 9 milyar dolarlık bütçe açığı vermesinden sonra açıklanmıştı.

Suudi Arabistan’ın bu yılın ilk üç ayındaki petrol gelirleri ise geçen yıla göre yüzde 24 düşerek 34 milyar dolara geriledi.