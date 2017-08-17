PETA’dan Kadıköy’de eylem: ‘Hayvanlara şefkat gösterin, et yemeyin’

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Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) ‘Veganlığa Davet’ turunu Türkiye’de tamamladı.

Kadıköy’e yeşil bornoz ve şemsiyeleriyle gelen PETA üyeleri, Boğa Heykeli önünde bornozlarını çıkardı.

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ABD’li Ashley Bryne ve Mysti Lee’nin bikinilerine marul taktıkları görüldü.

Hayvansal ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini savunan kadınlar, turlarını sekiz ülkeyi gezerek burada tamamladıklarını kaydetti.

PETA üyeleri heykelin önünde Türkçe ve İngilizce ‘Taze bir başlangıç yapın vegan olun’ yazılı dövizler taşıdı.

Moskova’dan geldiklerini Ashley Bryne, gazetecilere şunları söyledi: “Biz burada ‘insanlar vejetaryen olsunlar, et yemesinler’ diye konuşmaya geldik. İnsanların, hayvanlara şefkatlerini göstermelerini istiyoruz. İnsanları et yerine sebze yemeye çağırıyoruz. Herkesi vegan olmaya davet ediyoruz. Onlara koyun, dana, tavuk ya da balık yemeden de yaşanabileceğini anlatıyoruz.”

Halkın yoğun ilgisini çeken eylem polisin uyarısıyla sonlandırıldı.

PETA üyeleri son olarak geçen ay Berlin Moda Haftası’nda deri kullanımını protesto etmek için eylem yapmıştı.