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Yaramazlara biraz batar!

Pet şişe karşılığı ücretsiz saç kesen Kayserili kuaför’den Erciyes’e hatıra ormanı

Kayseri’de kadın kuaförü Fatih Bekmez, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve hatıra ormanı kurulması için pet şişe karşılığında ücretsiz saç kesimi ve bakımı yapıyor.

Fotoğraf: DHA

Bekmez, müşterilerin getirdiği pet şişeleri geri dönüşüm merkezine götürüp, buradan alacağı para ile satın alacağı fidanları Erciyes Dağı eteklerine dikerek hatıra ormanı oluşturacak.

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi’nde, 15 yıldır kadın kuaförlüğü yapan doğa tutkunu Fatih Bekmez, bu yıl Ege ve Akdeniz bölgesinde çıkan orman yangınları ve çevreye pet şişe atılmasından duyduğu rahatsızlık sonucu ‘Doğa sizinle, siz bizimle güzelsiniz’ adını verdiği kampanyasına başladığını söyledi.

Kuaförler Odası desteği ile projeyi başlatan Bekmez, müşterilerinin kendisine getirdiği pet şişeler karşılığında saç kesimi, saç bakımı ve kaş alma işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor. 

Ücretsiz işlem 35 ila 75 pet şişe getirene

Fotoğraf: DHA

Ücretsiz işlemleri 35 ile 75 arasında pet şişe getirenlere uyguladığını belirten Bekmez, kampanya sürecini şöyle anlattı: “Yanan sadece ormanlarımız değil ciğerlerimiz oldu. Aynı zamanda maalesef ülkemizde çok miktar pet şişe cadde ve sokaklara atılıyor. Bende, kuaför olarak ne yapabilirim düşüncesi ile çıktığım bu yolda bu projeyi geliştirdim. Kuaförler odası desteği ile başladığım proje sonrası mahallemdeki birkaç noktaya projemi anlatan bilgi notları astım. İki hafta önce başlayan proje kapsamında biriktirdikleri pet şişelerle iş yerime gelen kadınların saç kesimi, bakımı ve kaş alma işlemlerini ücretsiz olarak yapıyorum. Biriktirdiğim pet şişeleri geri dönüş merkezine götüreceğim ve pet şişeler karşılığında aldığım parayla fidan alıp müşterilerim adına hatıra ormanı oluşturacağım.”

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