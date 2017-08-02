‘Peşkeş’ iddialarını yalanlayan bakan ‘iç rahatlattı’: Bir yılda ağaçlandırıyoruz

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İzmir’de iki günde 400 futbol sahası büyüklüğünde alanın yandığı bölgeyi inceleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ‘peşkeş’ iddialarını yalanladı: “Yanan alanların bir metrekaresi dahi başka maksatla verilmiyor. Bir yıl içerisinde ağaçlandırılıyor.”

İzmir’de iki günde 400 futbol sahası büyüklüğünde alan yanmış, alevler Manisa’ya kadar ulaşmıştı.

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Eroğlu, yangında zarar gören Menderes-Gümüldür, Meryem Ana, Bayındır, Manisa Karakoca ve Yıldızlar Mahallesi’nde helikopterle inceleme yaptı.

İncelemenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, son 13 yılda ormanlık alanlarda 1.5 milyon hektar artış yaşandığını öne sürdü.

‘Bu bizi çok üzüyor’

Bakan şöyle devam etti: “Sadece alan artmıyor. ormanlara bakıyoruz. Ağaç servetimizi yüzde 30 artırdık. Ne yazık ki yangınların yüzde 87’si insanlardan kaynaklanıyor. Bu bizi çok üzüyor. Yanan alanlardan bir metrekareyi dahi başka maksatla vermedik. Bir yıl zarfında yanan alan ağaçlandırılacak. Yakmak suretiyle para elde etmeye çalışanların da önüne geçilmiş oldu. ‘Yakılıyor, peşkeş çekilecek’ yazıları doğru değil.”

Eroğlu, 2017’de bin 132 yangın çıktığını ve 6 bin 220 hektarın yandığını söyledi.

Toplantı sırasında yangın çıktı

Akdeniz ülkeleri arasında yangınla mücadelede en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu savunan bakan, 40 dakika olan yangına müdahale zamanını ortalama 15 dakikaya indirdiklerini aktardı.

Basın toplantısı yapıldığı sırada Seferihisar’da yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale edildiği bilgisi verildi.

Toplantı sonunda ‘ormanların korunmasına sundukları katkılar’ nedeniyle muhtarlara teşekkür belgeleri takdim edildi.