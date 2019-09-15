Diken

Yaramazlara biraz batar!

Peş peşe deprem meydana gelen Çankırı’da halk sokakta geceledi

Çankırı’da halk, aynı gün içinde meydana gelen üç depremin ardından geceyi sokakta geçirdi.

Fotoğraf: DHA

Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremler, ilçe halkında tedirginliğe neden oldu. Birçok kişi gece yeniden deprem olabileceği korkusuyla araçlarında veya çadırlarda uyudu.

Reklam

Sokakta kurduğu çadırda kalan Ali Osman Yılmaz, “Depremden korkumuzdan ben çadırda yatıyorum hanımım da arabada yatıyor” diye konuştu.

Emrah Özışık ise depremin ardından panikle evden eden çıktığını belirterek “Sabahtan beri deprem oluyor. Uyuyorduk, evdeydik panikle dışarı çıktık. Tedirgin olduk, eve girmedik gün boyu devam etti ve hala dışardayız” ifadelerini kullandı.

‘Akşam sükunet bozuldu’

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, vatandaşları ziyaretinde, AFAD tarafından ilçeye 100 çadırın gönderildiğini dile getirdi.

Reklam

Başkan şunları ifade etti: “Sabahki depremler sonrası vatandaşımızın yaşantıları normale dönmüştü ancak akşam saatlerinde meydana gelen depremlerden sonra bu sükunet bozuldu. Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak, çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçirdi.”

Sosyal medyada depremle ilgili yanlış bilgilerin yer aldığını aktaran Sopacı, şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medyada da çarpıtılmış haberler görüyoruz. Şiddetli deprem olacağı hakkında aslı olmayan haberlerin yayılıyor. Asla bu tür açıklamalara itibar etmeyelim, bizim böyle bir açıklamamız yok. AFAD tarafından böyle bir açıklama yok. Şu anki depremler ilk depremin artçı sarsıntıları. Vatandaşlarımızı sükunete davet ediyoruz.”

Çankırı’da birkaç saat arayla altı deprem: Ankara’da da hissedildi

SON HABERLER

Boko Haram’dan kaçarken yürüyemeyen oğlunu bırakan anne: Aldığım en zor karardı

Nijeryalı Asibi’nin yaşadığı köye beş yıl önce bir akşam radikal İslamcı Boko Haram örgütü saldırı düzenledi. Biri kız beş çocuğu olan Asibi, çocuklarıyla kaçarken gece boyunca nehirde saklandı. Oğullarından birinin bacakları saatlerce soğuk suda bekledikleri için tutmaz hale geldi. Ve, sabah yola devam etmek için bir seçim yapmak zorunda kaldı. Emzirmek zorunda olduğu kızı henüz bebek olduğu için oğlunu taşıyamadı ve bıraktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...