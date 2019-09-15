Peş peşe deprem meydana gelen Çankırı’da halk sokakta geceledi

Çankırı’da halk, aynı gün içinde meydana gelen üç depremin ardından geceyi sokakta geçirdi.

Fotoğraf: DHA

Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremler, ilçe halkında tedirginliğe neden oldu. Birçok kişi gece yeniden deprem olabileceği korkusuyla araçlarında veya çadırlarda uyudu.

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Sokakta kurduğu çadırda kalan Ali Osman Yılmaz, “Depremden korkumuzdan ben çadırda yatıyorum hanımım da arabada yatıyor” diye konuştu.

Emrah Özışık ise depremin ardından panikle evden eden çıktığını belirterek “Sabahtan beri deprem oluyor. Uyuyorduk, evdeydik panikle dışarı çıktık. Tedirgin olduk, eve girmedik gün boyu devam etti ve hala dışardayız” ifadelerini kullandı.

‘Akşam sükunet bozuldu’

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, vatandaşları ziyaretinde, AFAD tarafından ilçeye 100 çadırın gönderildiğini dile getirdi.

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Başkan şunları ifade etti: “Sabahki depremler sonrası vatandaşımızın yaşantıları normale dönmüştü ancak akşam saatlerinde meydana gelen depremlerden sonra bu sükunet bozuldu. Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak, çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçirdi.”

Sosyal medyada depremle ilgili yanlış bilgilerin yer aldığını aktaran Sopacı, şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medyada da çarpıtılmış haberler görüyoruz. Şiddetli deprem olacağı hakkında aslı olmayan haberlerin yayılıyor. Asla bu tür açıklamalara itibar etmeyelim, bizim böyle bir açıklamamız yok. AFAD tarafından böyle bir açıklama yok. Şu anki depremler ilk depremin artçı sarsıntıları. Vatandaşlarımızı sükunete davet ediyoruz.”