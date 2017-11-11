Pervin Kaplan: yaklaşık 3.5 milyon öğrenci aylardır belirsizlik yaşıyor

YÖK bir ay içinde ikinci kez üniversite sınavlarında değişiklik yaptı. Aslında iki oturum arasına bir gün koyarak ve sınavın ilk oturumuna fen ile sosyal bilimleri ekleyerek bir yanlıştan da döndü ama tüm bunlar bu yıl sınava girecek 2 milyondan fazla adaya “Başka ne değişecek?” endişesi yaşatıyor. Bu da onların motivasyonunu olumsuz etkiliyor.

Artık liseye geçiş için açıklanan ama soru işaretleriyle dolu 1.2 milyon öğrenci ile velisinin beklediği modelin ayrıntıları açıklanmalı. Bu yıl hem üniversite hem lise sınavlarına girecek yaklaşık 3.5 milyon öğrenci iki sınav sistemindeki değişikler yüzünden aylardır belirsizlik yaşıyor.

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Pervin Kaplan’ın yazısı