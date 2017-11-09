Pervin Kaplan: Sınav TEOG derslerinden mi yapılacak?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Açıklama bekleyen konulardan biri de öğrencilerin yüzde 8’inin 600 okula yerleştirileceği sınavla ilgili.

Bu sınavın soruları hangi derslerden oluşacak? Bakan sınavın sorularını ‘temel dersler’ olarak tanımladı. Bu durumda TEOG’un da temel derslerden yapıldığı dikkate alındığında sorular Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden mi çıkacak?

Reklam

Sınav soruları yalnızca 8’inci sınıf müfredatından değil, 6 ve 7’nci sınıf konularından da oluşacak. Oysa öğrenciler TEOG’da yalnızca 8’inci sınıf müfredatından sorumluydu. Öğrencilerin en büyük talebi ise sınava 6 ay kala yeni sistem açıklandığı için yalnızca 8’inci sınıftan sorumlu olmak.

60 soruluk sınavda hangi dersten kaç soru çıkacak, soruların sınıflara göre dağılımı nasıl olacak, soru sayısının artması gündeme gelecek mi? Bu sorular da yanıt bekliyor.

Pervin Kaplan’ın yazısı