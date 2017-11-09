Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Pervin Kaplan: Sınav TEOG derslerinden mi yapılacak?

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Açıklama bekleyen konulardan biri de öğrencilerin yüzde 8’inin 600 okula yerleştirileceği sınavla ilgili.

Bu sınavın soruları hangi derslerden oluşacak? Bakan sınavın sorularını ‘temel dersler’ olarak tanımladı. Bu durumda TEOG’un da temel derslerden yapıldığı dikkate alındığında sorular Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden mi çıkacak?

Reklam

Sınav soruları yalnızca 8’inci sınıf müfredatından değil, 6 ve 7’nci sınıf konularından da oluşacak. Oysa öğrenciler TEOG’da yalnızca 8’inci sınıf müfredatından sorumluydu. Öğrencilerin en büyük talebi ise sınava 6 ay kala yeni sistem açıklandığı için yalnızca 8’inci sınıftan sorumlu olmak.

60 soruluk sınavda hangi dersten kaç soru çıkacak, soruların sınıflara göre dağılımı nasıl olacak, soru sayısının artması gündeme gelecek mi? Bu sorular da yanıt bekliyor.

Pervin Kaplan’ın yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

AB, Türkiye’ye mali yardımlarda değişikliğe gitti: Sadece adalet sistemi ve STK’lara

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’ye için öngörülen katılım öncesi mali yardımlarda değişikliğe gidileceğini, yardımların adalet sistemi ve sivil toplum kuruluşlarına (STK) aktarılacağını söyledi. Brüksel’de ekim ayı ortasında  düzenlenen AB liderler zirvesinde, üyelik müzakereleri kapsamında Türkiye’ye yapılması öngörülen mali yardımlarda kesintiye gidilmesinde uzlaşılmıştı. Türkiye’ye verilen mali desteğin, insan hakları performansına bağlı olarak kısıtlanması […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...