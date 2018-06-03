Pervin Kaplan: LGS’de Atatürk ile ilgili soruların fazlalığı dikkat çekti

Daha önceki sınavların aksine LGS’de Atatürk ile ilgili soruların fazlalığı dikkat çekti. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularından biri Atatürk’ün ölümüne yol açan hastalığından söz ediyordu. Atatürk’ün ölümüne “siroz” hastalığının neden olduğu, karaciğerinde büyüme ve sertleşme olduğu vurgulanan soruda dinlenmesi gerekmesine rağmen devlet işleriyle ilgilenmeye devam ettiği hatırlatıldı. Son olarak Hatay’ın bağımsızlığı için mayıs ayında çok yorucu bir seyahat yaptığı, Ankara’ya döndükten sonra da hastalığının iyice ilerlediği belirtilerek, “Hastalığına rağmen Hatay’ı kazanmak için bu kadar çok çaba göstermesinin” hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösterdiği soruldu.

Yine bir başka soru da Atatürk’ün davetiyle yükseköğretim reform tasarısı hazırlamak için Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Albert Malche’nin hazırladığı rapor ve Atatürk’ün bu raporu değerlendirmesiyle ilgili oldu.

Reklam

Pervin Kaplan’ın yazısı