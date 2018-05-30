Pervin Kaplan: LGS’de 45 dakikalık bir molada sınav soruları hakkında konuşmayın

LİSEYE Geçiş Sınavı’nda (LGS) adayların da ailelerin de en çok eleştirisini yanlış cevapların doğruları etkilemesi oluşturuyor. Üniversite sınavlarında bile 4 yanlış bir doğruyu götürürken, LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. TEOG sınavlarında öğrenciler emin olmadıkları soruların cevaplarını “atsalar” bile tutturup puan alabiliyordu. Bu yüzden de onlara “Bilmediğiniz soruları boş bırakmayın, atın, tutarsa puan alırsınız” önerisini yapıyorduk. Ancak LGS’ye girecek öğrenciler tam tersine emin olmadıkları soruları boş bırakmalı. Bilmediğiniz soruyu “sallamayın” çünkü yanlışlarınız doğrularınızın düşmesine neden olacak.

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İki oturum arasında 45 dakikalık bir mola olacak. İşte bu molada sınav soruları hakkında konuşmayın, sınavın kritiğini yapmayın. Çünkü molanın ardından bir başka oturuma daha gireceksiniz. Bu süre içerisinde soruları tartışmak, belki de yapamadığınız soruları gündeme getirmek, seçenekleri tartışmak doğru değil. “Hata mı yaptım?” diye düşünerek moralinizi bozabilirsiniz. Bu yüzden de 45 dakikalık bu mola süresinde arkadaşlarınızla sınav dışında başka konuları konuşmayı tercih edin.

Pervin Kaplan’ın yazısı