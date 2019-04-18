Peru’nun eski lideri polis tutuklamaya gelince intihar etti

Peru’nun eski devlet başkanı Alan Garcia, hakkındaki rüşvet iddiaları nedeniyle evine onu tutuklamak için polis ekipleri geldiği sırada intihar etti.

Fotoğraf: Reuters

Kendisini vuran 69 yaşındaki Garcia, başkent Lima’daki en yakın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Onu sevenler kaldırıldığı hastanenin kapısında toplandı, ölüm haberini ise Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra duyurdu. İçişleri bakanı Carlos Moran, Garcia’nın evine polis ekipleri ulaştığında telefon etmek için izin aldığını, odasına gidip kapısını kapattığını ve kendisini kafasından vurduğunu söyledi.

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1985-1990 ve 2006-2011 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yapan Garcia, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht’ten rüşvet almakla suçlanıyor, iddiaları reddediyordu.