Peruk takıp etek giydi; kadın kılığında annesinin yerine ehliyet sınavına girdi

Brezilya’da, ehliyet sınavında üç kez başarısız olan annesine yardım etmek amacıyla peruk takıp kadın kıyafeti giyerek onun yerine sınava giren adam tutuklandı.

Fotoğraf: Brezilya Polisi

Heitor Schiave (43), annesi Maria, sınavda üç kez başarısız olunca devreye girmeye karar verdi. Peruğunu taktı, eteğini, çiçekli bluzunu giydi, makyajını yaptı ve sınava girdi.

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Ancak, Schiave’nin sınava girerken verdiği, annesinin kimliğindeki fotoğrafı inceleyen görevliler, “Bu aynı kadın değil” diyerek şüphelendi. Schiave, durumu itiraf etti. Yalanı ortaya çıkınca polis çağrıldı ve tutuklandı.

Annesinin, onun yaptığı bu plandan haberi olmadığını söyleyen Schiave, “Ona yardım etmek istedim. Sınavda heyecanlanıyordu; ehliyet alamadığı için çok üzülüyordu” ifadelerini kullandı.