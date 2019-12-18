Peru’daki McDonald’s şubelerinde iki gün yas var: İki çalışanı elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Peru’nun başkenti Lima’daki bir McDonald’s şubesinde çalışan iki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bunun üzerine fast food zinciri yas ilan ederek ülkedeki tüm şubelerini iki gün süreyle kapattı.

Fotoğraf: Reuters

Gece çalışan Alexandra Porras Inga (19) ve Gabriel Campos Zapata (18), pazar günü, mutfağı temizlerken elektrik çarpması sonucunda öldü. Polis, Inga’nın içecek otomatından kaynaklanan elektrik çarpması sonucunda, Zapata’nın ise ona yardım etmeye çalışırken öldüğünü açıkladı.

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Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ikilinin orada hayatını kaybettiğini belirlediği vurgulandı. Savcılık, soruşturma başlattı.

Peru’da, McDonald’sları işleten şirket Arcos Dorados yönetimi, çok üzgün olduklarını, ailelere ellerinden gelen desteği vereceklerini ve soruşturmada işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Lima’da düzenlenen eyleme katılan protestocular işyeri güvenliğinin artırılmasını istedi; sosyal medya ise çok sayıda genç kötü çalışma koşullarından şikayet ederek bunun ülkedeki büyük bir sorun olduğunun altını çizdi.

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McDonald’s’a ölümlerde sorumluluğu olmasının ortaya çıkması halinde, işyeri güvenliği dairesi tarafından 189 bin ‘Peru sol’u (334 bin 653 lira) para cezası verileceği belirtildi.