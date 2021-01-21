Peru’da dört doktor, olumsuz çalışma koşulları nedeniyle açlık grevinde

Güney Amerika ülkesi Peru’da dört doktor, salgın sürecindeki olumsuz çalışma koşulları ve tedavi için gereken tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle açlık grevine başladı.

Lima’daki bir hastane. Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre başkent Lima’da, sağlık çalışanları koşullarının standardın altında olduğunu belirterek hükümetten çözüm bulmasını istedi. Koşullar düzelmeyince açlık grevine başlama kararı aldı.

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Açlık grevine katılan Dr. Teodoro Quinnones, “Hala oksijen ve ilaç eksikliği var. Hükümetin verdiği vaatler yerine getirilmedi, hiçbir şey yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

Quinnones, salgınla mücadelede çaba sarf eden doktorların daha yüksek maaş değil, sadece çalışma koşullarının iyileştirilmesini istediğini söyledi.

Ülkede 1 milyon 78 bin 675 kişiye tanı konuldu. 39 bin 157 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettti.