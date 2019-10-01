Peru’da devlet başkanı kongreyi feshetti, kongre de devlet başkanını azletti

Güney Amerika ülkesi Peru’da, muhalefetin çoğunlukta olduğu kongrenin, devlet başkanının itirazına rağmen anayasa mahkemesi üyesi seçmesi ve yolsuzluk tartışması sonrası başkan kongreyi feshetti. Kongre de başkanı ‘geçici olarak’ azletti.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra (Fotoğraf: Reuters)

Brezilyalı Odebrecht inşaat şirketinin kamu ihalelerini almak amacıyla Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela’da devlet görevlilerine iki milyar doları aşkın rüşvet verdiği ortaya çıkmış, Peru eski devlet başkanı Pedro Pablo Kuczynski istifa etmişti.

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Peru’nun eski devlet başkanı Alan Garcia ise hakkındaki rüşvet iddiaları nedeniyle evine onu tutuklamak için polis ekipleri geldiği sırada intihar etmişti.

Kongre başkanı, anayasa mahkemesi üyeliğine kuzenini seçtirdi

Bir yılı aşkın süredir kongredeki muhalif milletvekilleriyle ‘Odebrecht skandalı’ nedeniyle yolsuzluk anlaşmazlığı içinde bulunan Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, anayasa mahkemesi üyeliğine kongre başkanı Pedro Olaechea’nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea’nın seçilmesinin ardından kongreyi dağıtarak, erken seçim çağrısında bulundu.

Ulusa sesleniş konuşmasında ‘anayasa mahkemesi üyesinin güvenoyu ile seçilmesi’ tekliflerinin kabul edilmediğini ve Başbakan Salvador del Solar’ın oturuma katılmasının engellenmeye çalışıldığını belirten Başkan Vizcarra, oylamanın hileli olduğunu öne sürdü.

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Muhalif parlamenterler ise genel kurulda, Başkan Vizcarra’nın ‘geçici olarak’ azledilmesine karar vererek, Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz’u ‘geçici devlet başkanı’ olarak atadı.