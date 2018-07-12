Peru’da 600 yıllık mezarlık bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Maliye ve Hazine bakanlığına atadığı damadı Berat Albayrak için, “Finans sektörüyle hem pratikte hem de teorikte geçmişi var. Özel sektörde başarıyla çalışmış, son dönemlerde Marmara Üniversitesi’nde bu konunun dersine girmiş… Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” dedi.