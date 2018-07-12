Peru’da 600 yıllık mezarlık bulundu

Peru’da bir piramidin altında İnkalılara ait bir mezarlık bulundu.
Reuters’in haberine göre Peru’nun başkenti Lima’nın 650 kilometre kuzeyindeki Tucume’de bulunan 24 mezar, 12’nci yüzyıldan kalma. Kazı direktörü Jose Manuel Escudero, kazı alanında mezarlar haricinde İnka kültürünü yansıtan birçok çanak çömleğin de bulunduğunu söyledi.
Söz konusu bölge, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Cenazelerin kat kat kumaşa sarılı ve Arıların Piramidi ismiyle geçen piramite gömülü olması nedeniyle mezarların o zamanın önemli insanlarına ait olduğu sanılıyor.