Peru’da 43 milyon yıllık, dört ayaklı balina fosili bulunmuş

2011’de, Peru’da geçmişi 43 milyon yıl öncesine dayanan dört ayaklı, toynaklı ve ayakları perdeli bir balina fosili bulunduğu açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre Belçika’daki Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü’nde görevli biliminsanları, 4 metrelik balinanın hem yüzebildiğini hem de karada yürüyebildiğini söyledi. Çok güçlü bir kuyruğu olan balinayı su samuru veya kunduza benzeten biliminsanları, fosil üzerindeki incelemelerin balinaların evrimi ve nasıl dünyaya yayıldıkları konusuna ışık tutacağını vurguladı.

Reklam

Fosil üzerinde inceleme yapan ekipten Dr Olivier Lambert, “Bu, Hindistan ve Pakistan dışında rastladığımız, bütün halde olan ilk dört ayaklı balina fosili” dedi.

Lambert, fosilin Peru’da bulunmasının balinaların evrim sürecinin 50 milyon yıl önce Güney Asya’da başladığı düşünüldüğü için ilginç olduğuna değinerek şunları söyledi: “Oradan Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika’ya gittiklerini düşünüyorduk. Ancak, bu fosil balinaların Güney Amerika’dan Asya’ya yüzebildiğine işaret ediyor.”