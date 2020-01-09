Pertek’te ilçeyi ayağa kaldıran çocuklara cinsel istismar olayında üçüncü tutuklama

Tunceli’nin Pertek ilçesinde, çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan H.Y. (42) ile bir şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasının ardından, bugün ifade işlemi tamamlanan diğer şüpheli de mahkemece tutuklandı. İsimleri açıklanmayan tutuklu iki kişinin, önceki yıllarda Harun Y.’nin cinsel istismarına uğradıkları iddia edildi.

Dün, olayı duyan ilçe sakinleri tepki göstererek sokağa dökülmüştü.

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Çocuklara istismar şüphelisi Harun Y., Pertek halkının dün sokağa dökülmesine yol açtı. Fotoğraflar: DHA

Pertek’te bilgisayar tamirciliği yapan Harun Y.’nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından Harun Y. ile ismi açıklanmayan iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Harun Y.’nin telefon ve bilgisayarında jandarma ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntülere ulaşıldı. Jandarmadaki sorgunun ardından Harun Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ismi açıklanmayan diğer şüpheli de jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasıyla bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tutuklanan iki şüpheli de cinsel tacize uğramış; zanlı, iki yıl önce kız çocuğuna istismardan takipsizlik almış

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında, isimleri açıklamayan tutuklu iki şüphelinin önceki yıllarda Harun Y.’nin istismarına uğradıkları iddia edildi. Jandarma ekipleri, Harun Y.’nin cep telefonunda yaptığı incelemede şu ana kadar beş erkek çocuğunu mağdur olarak tespit etti.

Ekipler, soruşturmayı sürdürürken, Harun Y.’nin 2018’de Pertek’te zihinsel engelli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla Pertek Cumhuriyet Savcılığı’nca hakkında takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. Harun Y. hakkında verilen takipsizlik kararının, yeni başlatılan soruşturma kapsamına alınacağı bildirildi.