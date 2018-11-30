Personel izne çıkarılıp hastane boşaltıldı: 180 çalışan hakkını arıyor

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan Akgün TEM Hastanesi’nin sahipleri maaşlarını ödemediği 180 personelini izne çıkardıktan sonra hastanenin içini boşalttı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre 1990’dan bu yana faaliyet gösteren ve bölgenin en büyük hastanelerinden Akgün TEM Hastanesi dört yıl önce el değiştirmişti.

Reklam

Ancak mali sıkıntının baş göstermesiyle yaklaşık 180 personele üç aydır maaşları ödenemiyordu. Hastane yönetimiyse yaşanan sıkıntının geçici olduğunu belirtirken personelini izne çıkarıldı.

İzinden dönen personel, hastane binasının boşaltıldığını, tüm tıbbi cihazların da götürüldüğünü gördü. Hastane işçileri ve doktorlar tazminatlarını alamadıklarını anlattı.

Reklam

Hastane ortakları arasında sorun çıktığı öne sürüldü.

Maaşların tahsilatı belirsiz

Hastane personelinin ortalama 10-15 yıllık çalışanlar olduğunu belirten avukat Erkan Kılıç, işçilerin ortalama alacağının 100 bin lira, doktorlarınsa 200 ila 300 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

Gerekli yasal girişimlerin yapıldığını aktaran Kılıç “Ancak tahsil imkânının olup olmadığı belirsiz” diye konuştu

Tıbbi tedavileri süren bazı hastaların da mağdur olduğu belirtildi.