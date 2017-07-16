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Pero Antic’in katkılarıyla: Fenerbahçe, 17 yaşındaki Makedon yıldız adayı Eljif Elmas’la anlaştı 

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Fenerbahçe, 17 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas’la prensip anlaşmasına vardı.


Hürriyet’ten Ahmet Ercanlar’ın haberine göre Makedon futbolunun en önemli yıldız adaylarından Elmas’ın transferinde, Fenerbahçe Doğuş’un Makedon basketbolcusu Pero Antic aracı oldu.

Hollanda birinci ligi Eredivisie ekiplerinden Heerenveen’in de ilgilendiği 17 yaşındaki oyuncunun ailesiyle iletişime geçen Antic, Fenerbahçe’nin Elmas için doğru adres olduğunu söyledi.

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Elmas, Rabotnicki formasıyla bu sezon Makedon liginde çıktığı 33 maçta altı gol ve yedi asistlik bir performans ortaya koydu.


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