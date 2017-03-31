Canlı yayın platformu Periscope’un Türkiye’deki faaliyetleri için durdurma kararı verildi.

Yeni Şafak’ın haberine göre Twitter’ın bünyesindeki Periscope’a Türkiye’den ‘Periskop’ isimli şirket tarafından ‘marka haklarına tecavüz’ edildiği gerekçesiyle dava açıldı. Davada, Periscope’in Türkiye’deki faaliyetlerine ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi.

Kararda şöyle dendi: “İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter’e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir.”