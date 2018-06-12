Periscope Türkiye’de yasaklandı: Erişim engeli yolda

Twitter’a bağlı canlı yayın uygulaması Periscope, bir mahkeme tarafından Türkiye’de yasaklandı. İnternet sitesinin de erişime engellenmesine hükmedildi.

Türk Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi, ‘Periscope’ isimli markaya dava açmıştı.

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‘ABD’li şirketin bilmesi mümkün değil’

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, üç yıllık yargılamanın sonunda kararını verdi. Türkiye’de faaliyet gösteren davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. şirketi haklı bulundu.

Karar duruşmasına katılan davacı Periskop şirketinin avukatı, “Marka hakkına tecavüz hali nettir. Davalılar tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasını sistematik olarak tecavüz halini devam ettirmektedirler. Bu durum bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

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Davalı Google’ın avukatı, “Müvekkil şirketin sorumluluğuna yol açacak mahiyette hukuka uygun bir bildirim yapılmamıştır. Ayrıca müvekkil Google marka ihlalini bilebilecek ya da bu konuda kendi başına kanaat getirebilecek bir pozisyonda değildir. Davanın reddine karar verilsin” diye konuştu.

Twitter şirketinin avukat şunları söyledi: “Twitter dünya çapında faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı olan bir platformdur. Üçüncü kişilerin marka haklarına itina gösteren bir firmadır. ABD’de faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’deki markanın varlığından haberdar olması gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca müvekkil Twitter’ın Periscope uygulaması üzerinden yapmış olduğu faaliyet ile davacının faaliyeti tamamen birbirinden farklıdır. Periscope uygulaması, Twitter’ın canlı video uygulamasıdır. Oysa davacının faaliyeti bambaşka bir alandır. Uyuşmazlıkta marka ihlali olduğunu düşünmüyoruz. Periscope teriminin arama motorunda çıkmasını sonlandırmak teknik olarak ve fiilen mümkün değildir. Dava reddedilsin.”

Mahkeme Twitter, Apple ve Google’ın davacı Periskop şirketinin Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescilli marka hakkına ‘tecavüzün tespiti ve tecavüzün durdurulmasına’, Türkiye sınırları içerisinde ‘tecavüz oluşturan’ Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasına, ayrıca Periscope ibaresini, davalıların tanıtım sayfalarında, içerikte, adres bağlantılarında kullanımlarının durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca mobil Periscope uygulaması ‘periscopeco’ isimli Twitter hesabı ve ‘www.periscope.tv’ adlı internet sitesinin de Türkiye’den erişimin engellenmesini hükmetti.

Farklı adreste yayına devam

Twitter’ın sahibi olduğu Periscope uygulaması Türkiye’deki bir şirketle isim benzerliği çıkınca geçen yıl adını değiştirmek zorunda kalmış, Scope ismiyle Türkiye’deki yayın hayatına devam etmeye başlamıştı.

Web üzerinden ise periscope.tv alan adıyla yoluna devam eden Periscope, aynı zamanda pscp.tv alan adında da faaliyet gösteriyordu.

Mahkemenin bu son kararıyla birlikte periscope.tv kullanıma kapatıldı. Ancak Periscope, pscp.tv olarak yayın hayatına devam edecek.