Perinçek’ten İnce’ye ikinci tur desteği yok: Demirtaş’ı ziyaret edenle yan yana olmayız

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Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ikinci tura kalması halinde CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye destek vermeyeceklerini söyledi.

Perinçek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı. İmza için verilen sürenin ilk iki gününde gerilerde kalan Perinçek, diğer adayların imzaları tamamlası sonrası yükselişe geçmişti. Başka partilerden çok sayıda isim Perinçek’in adaylığına imza desteği verilmesi çağrısı yaparken CHP sözcüsü Bülent Tezcan “Tek Adam Koalisyonunun dayatmasına karşı demokratik bir yarış için Doğu Perinçek ve Vecdet Öz’e imza desteği verelim” açıklamasını yapmıştı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de partililere Perinçek için imza çağrısı yapmıştı.

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Adaylığının kesinleşmesiyle ilgili parti merkezinde açıklama yapan Doğu Perinçek, gazetecilerin ikinci tura kalması halinde Muharrem İnce’ye destek verip vermeyecekleri yönündeki sorusunu şöyle yanıtladı: “Vatan Partisi için PKK ve FETÖ’nün yer aldığı ittifaklar yok. Vatan Partisi hiçbir zaman Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eedenlerle yan yana olmayacaktır. Biz Atlantik projelerini peşine takılanlara, PKK destekçilerine destek verenlere destek vermeyiz. FETÖ projelerine destek vermeyiz. Türkiye’nin geleceği Vatan Partisi hükümetidir. Önümüzdeki dönemde bu seçeneklerin tümü ortadan kalkacak ve geriye sadece Vatan Partisi seçeneği kalacaktır.”