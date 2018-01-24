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Yaramazlara biraz batar!

Perinçek’ten Erdoğan’a: İmamlığa soyunan tavrından cumhurbaşkanı seçilmeyecek

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sayın Tayyip Erdoğan, diğer nedenler yanında imamlığa soyunan bu tavrı nedeniyle de Cumhurbaşkanı seçilmeyecektir.”

Erdoğan, Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreninde konuşmuştu“Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız.”

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Fotoğraf: Reuters

Aydınlık gazetesindeki yazısında, Erdoğan’ı cenazede konuşma yaptığını hatırlatan Perinçek, “Camiye siyasetin sokulması ciddî bir yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanı şehidimiz için bir devlet töreni düzenler ve orada konuşabilir. Ancak camide cenaze namazından sonra ikinci bir imam konumunda konuşma yapması bizim devlet geleneğimize, Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırıdır. Ayrıca bu tür tavırlar, Vatan Savaşımıza karşı ‘Saray Savaşı’ propagandası yapanlara fırsat verir” diye yazdı.

Erdoğan’ın Afrin operasyonunu ‘siyasal amaçlar’ için kullanması halinde kendi partisini de böleceğini savunan Perinçek, sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü her Müslüman bilir ki, camide reklam olmaz. Önümüzdeki seçimde seçmenlerimiz, imam cumhurbaşkanı seçmeyecektir. Sayın Tayyip Erdoğan, diğer nedenler yanında imamlığa soyunan bu tavrı nedeniyle de Cumhurbaşkanı seçilmeyecektir. Önümüzdeki Cumhurbaşkanı, Vatan Savaşını yönetecektir ve camideki ibadete reklam için değil, sıradan bir vatandaş olarak katılacaktır.”

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