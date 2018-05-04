Perinçek’ten Bahçeli’ye ‘imza’ yanıtı: 15 Temmuz’da hangi kümeste saklanıyordu?

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Delet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözlerine yanıt verdi: “15 Temmuz gecesi Bahçeli hangi kümeste saklanıyordu? Önce onu açıklasın.”

Aydınlık’ın haberine göre, Çin ziyaretinde konuşan Perinçek, “Bahçeli milleti fişleyemez, millet Bahçeli’yi fişlemiştir. 15 Temmuz gecesi Bahçeli hangi kümeste saklanıyordu? Önce onu açıklasın” dedi.

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Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, darbe girişiminin ‘siyasi ayağı’nın hep tartışıldığını, darbe girişiminde bir ‘siyasi ayak’ olduğunu belirterek “Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur” demişti.

MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürmüştü: “FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adalet bakanı ve içişleri bakanı, FETÖ’nün seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor. Etmezse 100 bin kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir.”

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