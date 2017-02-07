Perinçek’ten Bahçeli’ye: Erdoğan’ı da tercih etseler Doğu Perinçek’i tercih etmiş olurlar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu ilan eden MHP lideri Devlet Bahçeli’ye “Erdoğan’ı da tercih etseler Doğu Perinçek’i tercih etmiş olurlar” diye yanıt verdi.

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında Perinçek’e “Dün halkların özgürlüğü diyerek, orak çekiçle vuranlar, Peringeçler partimize ülkücülük anlatacak. Bu ne arsızlık? Anayasa değişikliğine ‘Evet’ diyoruz ya sıkıntıları bunlardır. Buradan söylüyorum, Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Erdoğan arasında tercih hakkımız olacaksa sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkesin bilmesi gerekir” sözleriyle çıkışmıştı.

Perinçek, Ulusal Kanal yayınında Bahçeli’ye yanıt verdi.

‘Erdoğan’ı da tercih etseler Doğu Perinçek’i tercih etmiş olurlar’

Referandumda ‘Evet’ diyenlerin de ‘Hayır’ diyenlerin de düşman olmadığını söyleyen Perinçek, iki görüşü kamplaştıran söylemlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Perinçek şöyle devam etti: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir söylemden bahsetmektedir. ‘Eğer Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle Sayın Erdoğan’ı tercih edebileceğimizi herkes bilmelidir’ diye bir cümlesi var. Erdoğan’ı da tercih etseler Doğu Perinçek’i tercih etmiş olurlar. Çünkü, sayın Erdoğan’ın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, birçok konuda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in savunduğu siyasetlere gelmiştir.”