Perinçek: PKK silah bırakmayı tartışıyor, kaybedersek ABD Ankara’yı ele geçirir

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirdi: “PKK, silah bırakmayı ve bu durumda nasıl paçayı kurtaracaklarını tartışıyor. ABD de onları satacak. ‘Buradan nasıl kurtarırız’ı konuşuyorlar. HDP’de de bu yüzden bölünmeler oldu.”

Perinçek, gazeteciler Soner Yalçın, Arslan Bulut, Ferda Öngün, Can Ataklı, Serdar Akinan, Didem Arslan, Ahmet Hakan, Kübra Par ve Aytunç Erkin’le bir araya geldi.

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Sözcü’den Ferda Öngün’ün aktardığına göre, Perinçek, Türkiye’nin Suriye’yle ‘işbirliği’ yapması gerektiğini söyledi.

Perinçek şöyle devam etti: “PKK yöneticilerini çok yakından tanırım. Hep kuvvet hesabına göre hareket ederler. Onlar çıkmaza girdiklerini çok iyi görüyorlar. Silah bırakmayı ve nasıl paçayı kurtaracaklarını tartışıyorlar. İmha olacaklarını görüyorlar. ABD de onları satacak. ‘Buradan nasıl kurtarırız’ı konuşuyorlar HDP’de bu yüzden bölünmeler oldu, HDP de silahları bırakmayı tartışıyor. ‘Biz Amerika ve İsrail’in aleti olduk kardeş kanı döktük. Bundan vazgeçmemiz lazım’ diyorlar.”

“Afrin’de kaybedersek Amerika gelir Ankara’yı ele geçirir” diyerek sözlerine devam eden Perinçek, “Kaybedersek Irak gibi oluruz. Vatan bütünlüğü için terörü temizlemek için oradayız. PKK’yı hendeklere gömdük. Fırat Kalkanı ile ABD koridorunu yardık. Şimdi Suriye’nin kuzeyinde PKK ve diğer terör örgütlerini temizlediğimiz zaman Silopi’ye Şırnak’a Mardin’e oraya buraya huzur gelecek. Tarlalarımızı ekip otlaklarımızda hayvanlarımızı otlatacağız. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Süreç bu” dedi.

Vatan Partisi lideri “Bu savaşı kazanmak aynı İstiklal Savaşı gibi” dedi ve ekledi: “Amerika var karşımızda, PKK terör örgütü değil. O terör örgütünü IŞİD’i falan üzerimize süren ABD. Şu anda Türkiye, Rusya’dan da Suriye’den de Irak’tan da Amerika’yla daha fazla cephe cepheye geldi. Bakın ABD’de baş düşman olarak Türkiye’yi görüyor. Türkiye’nin Suriye, İran ve Rusya ile arasını açmak için uğraşıyor! Çünkü ABD için Türkiye’nin direncini kırmak birinci mesele.”