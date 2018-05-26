Perinçek’in ‘vaadi’: OHAL’i kaldırmayacağım

Cumhurbaşkanı adayı ve Vatan Partisi genel başkanı Doğu Perinçek, ‘seçilirse’ OHAL’i kaldırmayacağını belirtirken, ‘Kürt sorunu’nun silahla çözülebileceğini savundu.

Cumhuriyet’e konuşan Perinçek, mitinglerin pahalı olduğunu, son 10 gün miting yapacaklarını söyledi.

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Seçilirse ilk olarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı Türkiye’ye davet edeceğini ifade eden Perinçek, “Onu uçağın merdivenlerinde karşılayacağım” dedi.

Vatan Partili aday, “Kürt sorunuyla ilgili nasıl çözüm önereceksiniz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Kürt sorunu silahla çözülür. Üç ay içinde Kandil’e beyaz bayrak çektireceğiz. Çünkü İran ile işbirliği yapacağız. İran dostluğu PKK ve YPG’yi bitirmek konusunda çok önemli. 1990 sonrası Kürtçenin toplum hayatında serbestçe kullanılması vs. demokratik haklar kazandı. Bu artık Amerika sorunu oldu. Birinci madde, silah. İkinci madde, Kürt halkını kazanmak. Üçüncüsü de bölgesel işbirliği.”

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‘Eğer solcuysak HDP’nin kapatılmasını isteyeceğiz’

Perinçek, lideri olduğu partilerin Kürt meseleleri konusunda kapatıldığını, kendisinin de hapis yattığını dile getirerek “Ama dönem o dönem değil. Demokratik hakları kazandı, şimdi devlet kurma iddiası kaldı. Kürt devleti de olmaz. HDP, PKK örgütünün bir kolu. Eğer solcuysak HDP’nin kapatılmasını isteyeceğiz. Solculuk Amerikan piyonlarına özgürlük vermek değil” diye konuştu.

‘OHAL’i kaldırmayacağım’

Perinçek, seçilirse OHAL’i kaldırmayacağını aktardı: “Kaldırmayacağım. Mümkün değil. Çünkü Türkiye savaş halinde. Amerika, İsrail ile Doğu Akdeniz ile cephe cepheye geldi. Amerikan 6’ncı filosunu namluları Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Aynı zamanda terörle mücadelenin sonunu gelmiş değiliz. Bu nedenle OHAL gerekiyor ama OHAL’i kanunları çiğnemek amacıyla kullanılmasına son vereceğiz. Türkiye’de OHAL, Meclis tarafından ilan ediliyor ve gerekçesi yasada belirtiliyor. Ziraat, tapu konusu ile kararlar o torba yasalara dolduruluyor. Böylece anayasaya aykırı uygulama dönemine girdik. Buna son vereceğiz. OHAL sadece terörü bitirme ile sınırlı olacak.”

AKP-MHP’den kendisine teklif gelmediğini aktaran Perinçek, “Onlarla uyuşmamız yok” dedi.

‘İkinci tura kalacağız’

Cumhurbaşkanı adayı, “İnce için ‘Demirtaş’ı ziyaret edenlerle bir araya gelmem, ikinci turda oy vermem’ demeciniz tartışıldı. Tam olarak ne söylediniz?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Biz ikinci tura kalacağız. İkinci turda birisini desteklemek gibi bir sorun yok. Bu OHAL döneminde olağanüstü çözüm olarak yöneteceğiz. Tayyip Erdoğan ile ittifak yapmamız mümkün değil ama onun karşısında PKK ve HDP’li seçeneklerin içinde de yokuz. Zaten bizi de almadılar. CHP ile görüştük oraya alınmamamızın bir tek sebebi var, Amerikan emperyalizmi, PKK ve FETÖ’ye karşı oluşumuz. CHP içinde bir grup yönetici, ‘Amerika ile ilişkimizi bozarız, HDP ile beraber olamayız’ diye bizim olmamıza karşı çıktılar. Onlarla ittifak yapanlar, bizi karşılarına aldı. Biz CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapmak için uğraştık. Kılıçdaroğlu’na ‘Aday siz olun. HDP, Türkiye’nin önündeki sorun. HDP ile terörü bitiremeyiz. HDP ile olmaz’ dedik. Onlar da bize ‘Sizinle olmaz’ dediler. Bir kere Tayyip Erdoğan kaybedecek. Sistem bitti. Kemal Derviş sistemi diyelim. Onun sonuna geldik. Tayyip Erdoğan, bunun en gaddar uygulayıcısıydı. Kemal Derviş sistemiyle birlikte Tayyip Erdoğan yönetimi de son bulmuş durumda. Çözümsüzler. Yüzde 50’yi aşma şanslarını görmüyorum.”