Perinçek’in eski yardımcısı Pekin’le Aydınlık hareketinin yolları ‘tamamen’ ayrıldı 

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Vatan Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Ulusal Kanal, Aydınlık gazetesi, Kaynak Yayınları ve Teori dergisi şirketlerinin medya grup başkanlığı görevini yürüten İsmail Hakkı Pekin’le yollar ayrıldı.

Oda TV’nin haberine göre, Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu imzalı yazılı açıklamada ayrılığa gerekçe olarak ‘işletme yönetimi konusunda oluşan fikir ayrılıkları’ gösterildi.

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Pekin, geçtiğimiz yıl da genel başkan yardımcılığını yaptığı Vatan Partisi’ndeki tüm görevlerinden istifa etmişti.

Ergenekon davasında 7,5 yıl ceza alan ve yaklaşık iki yıl hapis yatan eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin, 2015 yılında daha sonra Vatan Partisi adını alan İşçi Partisi’ne üye olmuştu.

Pekin’in bu dönemde Fethullah Gülen Cemaati’nin yayın organı diye bilinen ve darbe girişimi sonrası kapatılan Zaman gazetesine röportaj vermesi tartışma konu olmuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yardımcısı Pekin’e sahip çıkmış ve ‘Arkadaşım İ. Hakkı Pekin’in ön cephedeki duruşu’ başlıklı bir yazı kaleme almıştı.