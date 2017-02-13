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Yaramazlara biraz batar!

Perinçek’e göre ‘Hayır’ oyları önde: AKP ve MHP’li yöneticiler telaşa düştü

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, referandum öncesi ‘Hayır’ oylarının ağır bastığını, bu durumun AKP ve MHP yöneticilerini ‘telaşa düşürdüğünü’ savunarak “Biz Türk milletine güveniyoruz. Kesinlikle ‘Hayır’ diyecektir. Başkanlık sistemi önerenleri milletin oyuyla mahkum edelim” dedi.

Fotoğraf: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin geçen haftaki grup toplantısında Perinçek’e “Dün halkların özgürlüğü diyerek, orak çekiçle vuranlar, Peringeçler partimize ülkücülük anlatacak. Bu ne arsızlık? Anayasa değişikliğine ‘Evet’ diyoruz ya sıkıntıları bunlardır. Buradan söylüyorum, Eğer Doğu Perinçek ve ‘Hayırcı’ yoldaşlarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında tercih hakkımız olacaksa sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkesin bilmesi gerekir” sözleriyle çıkışmıştı.

Perinçek ise Bahçeli’ye “Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar” diye yanıt vermişti.

‘Onlarla millet önünde hesaplaşalım’

Partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesi’ne götürme yetkisi olan kuruluşlara çağrı yapan Perinçek şunları söyledi: “Biz iptal davası açabilecek olan kuruluşlara bir öneride bulunuyoruz, İptal davası açmayalım, bu başkanlık sistemi dedikleri sistemi milletimizin önüne getirelim. Biz Türk milletine güveniyoruz. Kesinlikle ‘Hayır’ diyecektir. Başkanlık sistemi önerenleri milletin oyuyla mahkum edelim. Onlarla milletin önünde hesaplaşalım.”

‘Hayır’ oylarının şu anda ağır bastığını ve bu durumun AKP ve MHP yöneticilerini ‘telaşa düşürdüğünü’ öne süren Perinçek, siyasette ‘üslup’ sorunu yaşandığını kaydetti.

‘PKK’ya ve FETÖ’ye karşı olanlar milleti birleştirir’

Perinçek şöyle devam etti: “Milletimizi ikna edeceğiz; bundan eminiz ve ‘Evet’ diyen vatandaşlarımızı da kucaklıyoruz. Onara da buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. AKP iktidarı ve MHP yöneticileri teröre karşı olduklarını söylüyorlar, o zaman teröre karşı bu milleti bölen anayasa girişiminde niye ısrar ediyorlar. Teröre karşı olanlar, terör örgütlerine karşı olanlar, PKK’ya karşı olanlar, FETÖ’ye karşı olanlar milleti birleştirir.”

‘Darbeyi bir gün önce bildirdik’

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’nin derdine ‘çare’ olmadığını aktaran Perinçek, başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenlerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine destek verdiği yönündeki açıklamaları eleştirdi.

Darbe girişimine ilk tavır Perinçek alanlardan birinin Vatan Partisi olduğunu belirten Perinçek, sözlerini şöyle bitirdi: “Onlara dolaylı yollardan ulaştık. ‘Dik durun, bu darbe önlenecek’ dedik. ‘Bu darbe Türk ordusunun darbesi değildir’ dedik ve AKP’li birçok yönetici bize ‘Sahi mi, doğru mu’ şeklinde sordu. Genel başkan yardımcımız sayın Atilla Uğur, darbeyi bir gün önce Yeni Şafak gazetesine bildirdi. Vatan Partisi Fethullah Terör Örgütü’yle hiçbir zaman koalisyon kurmadı. Vatan Partisi, Fethullah Terör Örgütü’yle birlikte Amerika’nın planlarında görev alıp Türk ordusunun komutanlarını ve Türkiye’nin en büyük vatansever partisi olan Vatan Partisi’nin yöneticilerini içeri atmadı.” 

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