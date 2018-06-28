Perinçek ‘uçtu’: CHP’liler bonzai ve esrar içerek HDP’ye oy verdi

Pazar günkü seçimlerde yalnızca 98 bin oy alabilen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, milyonlarca CHP’linin bonzai ve esrar içerek HDP’ye oy verdiğini söyledi.

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’ye konuşan Perinçek, 24 Haziran’da aldıkları oy için “Bizimkiler öncü oy” diyerek şunları söyledi: “Seçmen ‘Önce vatan’ dedi ama teröre karşı mücadelede esas olarak AKP ve MHP mevzisine yığıldı çünkü onlar hükümette ve gelecek hükümetin sahipleri olarak gözüküyor. Vatan mücadelesini en tutarlı, en kararlı Vatan Partisi yönetebilir.”

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Perinçek, güvenlik görevlileri arasında Vatan Partisi’ne karşı çok büyük bir ilgi ve beğeni olduğunu da savundu.

Perinçek sözlerine şöyle devam etti: “CHP’nin tabanı bonzai çekti. Ben onu ilk olarak Ankara-İstanbul yürüşü sırasında söyledim. FETÖ’yle, PKK ile yürüyorlar. Dediğim doğru çıktı, bonzai içmişler, milyonlarca CHP’li, bonzai içmese gidip, HDP’ye, PKK’ya oy verir mi? Bir de duman altı olanlar var: Vatan Partisi tabanı. Mesela bu odada esrar çekildiği zaman siz esrarı çekmeseniz de duman altı oluyorsunuz. Siz CHP ile aynı mahalledeyseniz, orada esrar, bonzai çekildiği zaman duman altı olursunuz. CHP intihar gibi bir şey yaptı. Kendi seçmenini PKK’ya yönlendirdi. Bizim tabanımız da bundan etkileniyor, bizim tabanımızda da Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. O Erdoğan düşmanlığı seçmenimizin bir kısmını CHP’ye oy vermeye sürükledi. Yani duman altı oldular.”

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Vatan Partisi lideri, seçimlerden önce sarfettiği ‘HDP kapatılmalı’ düşüncesinin de devam ettiğini şu sözlerle anlattı: “O hem hukukun gereği ama esas da vatanın gereği. Hiçbir ülke bir terör örgütüne hiçbir ülke yasal zeminde fırsat vermez. Ama oyu düşüyor. HDP kapatılsın diyerek ben orada oy alırım. Oraları kimse benim kadar tanımaz. Oradaki ilk serhıldanları 1990’larda yapan benim. Köylülere yapılan baskılarda jandarmanın karşısına biz dikildik. Ben oraları çok iyi tanırım.”